外出記得帶傘！ 高屏大雨特報

2019-08-21 10:20

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局表示，受低壓帶影響，易有短時強降雨，今（21日）高雄及屏東地區有局部大雨發生的機率，外出民眾記得攜帶雨具，並注意雷擊及強陣風，連日降雨山區務必慎防範坍方及落石。

氣象局上午9時25分對高雄市與屏東縣等2縣市發布大雨特報。

至於民眾關心的颱風動態，氣象專家吳德榮稍早也在「三立準氣象·老大洩天機」專欄刊文指出，現位於菲律賓東方海面的熱帶低壓最快今天增強為「白鹿」颱風，目前路徑不確定性仍大，暫無法準確預測是否侵台。

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