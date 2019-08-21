翻轉弱勢學生未來 靜宜大學獲教育部表揚

2019-08-21 09:55

〔記者歐素美／台中報導〕靜宜大學配合教育部「高等教育深耕計畫－弱勢學生協助機制」，獲教育部最高補助500萬元，學校不僅對等拿出500萬元，更對外募集500萬元，長期推動「飛鷹計畫」等多元輔導計畫，提供學生完整的學習資源，幫助弱勢學生，成效卓著，獲教育部表揚。

教育部長潘文忠在頒獎典禮時指出，他曾受到國家栽培及師長協助，才能順利完成學業，特別瞭解弱勢學生的處境。教育部「高等教育深耕計畫」設有「弱勢學生協助機制」，以學習取代工讀，透過課業、證照與職涯輔導及就業力培訓等多元機制，幫助弱勢學生翻轉未來，為鼓勵學校爭取社會資源、建立外部募款基金，並提供1比1的補助額度，每校最高500萬元。

靜宜大學校長唐傳義表示，該校傳承美國主顧修女會「為弱勢服務」理念，配合教育部「弱勢學生輔導機制」，更以「飛鷹計畫」及「1=3，一份愛、三份力量」等多元輔導計畫，結合產官學，翻轉學生未來。

教務長鄭志文指出，靜宜弱勢家庭學生比例達全校5分之1，為協助弱勢學生兼顧學業及生活，校方結合教務、學務、校輔室與秘書室等10多個單位，建構完善的輔導及助學機制，透過課程規劃、課業、證照、職涯、就業等措施，協助學生順利完成學業。

靜宜EMBA校友會創會理事長蔡陽明，因協助學校募款獲教育部表揚，他勉勵受惠學生未來學有所成，也要關懷弱勢，回饋學校與社會。

國企系應屆畢業生蘇同學，透過「飛鷹計畫」獲得獎助學金，並透過校輔室「千里馬」就業相關研習課程，在校即考取多張證照，並順利找到工作。她說，以「學習取代工讀」，讓她更瞭解自己及合適的工作，也建立正確職場觀念。

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