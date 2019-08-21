韓稱國家機器動得厲害...醫生：酗酒者易有妄想症狀

2019-08-21 10:31

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜昨自爆車子被裝追蹤器，還說「國家機器動得非常厲害」，此番言論引發熱議，對此，就有一名家醫科醫師說明「妄想」症狀，易好發在酗酒的人身上。

大里仁愛醫院家醫科主治醫師吳承羲在臉書粉專「東村誠醫師的診療室-Dr.吳承羲」，今日發布一篇文章講述精神醫學常見的一個症狀－妄想，他說明妄想指的是無中生有，把不存在、或並不是實際發生在自己身上的事情，甚至是在一般社會中不可能出現的情況，當成是自己的親身經歷。

他說常見情況有「被害妄想」，像是以為有國家機器要害他、照顧者在食物飲水當中下毒、有人在跟蹤監視他；或是「思維廣播妄想」覺得腦袋裡被裝了發送器，他在想什麼，馬上就有人會知道；亦或是「支配妄想」認為自己的所作所為都受到別人控制，可能只是麥克風沒電、接觸不良，卻認為是別人在搞鬼。

吳承羲表示另外還有「自大妄想」，認為自己是這個世界唯一的真神，打算要征服宇宙；以及「情愛妄想」，認為名人和自己很熟，會無條件愛上他，和他合作，事實上人家根本不認識你；最後還有「嫉妬妄想」，懷疑配偶或其他家人外遇，即使對方只是一般的社交性接觸，例如對話、握手。

吳承羲表示，那這樣的症狀好發在「酗酒」的人身上，或是曾經罹患憂鬱，長時間失業，少與人接觸的人，又或是年齡大概5、60歲就有可能出現這樣的失智症前兆；該篇文章PO出後，引來網友熱烈討論，甚至有網友酸「打麻將可以治療失智嗎」。

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