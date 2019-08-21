台藝大「國際紅豆社」營隊伴偏鄉童 韓國歐巴、歐妮志工同樂

2019-08-21 09:19

〔記者林欣漢／新北報導〕位於新北市瑞芳濱海的瑞濱國小，自然環境面山臨海，風景秀麗，但資源較為缺乏，由國立台灣藝術大學通識教育中心專任副教授葛傳宇等人成立的「國際紅豆社」，利用寒、暑假舉辦瑞濱教育營活動，陪伴100多名孩子探索藝術、陶冶品格，今年邁入第八年，韓國延世大學4名國際志工歐巴、歐妮（哥哥、姐姐的中文諧音）這次也一同加入帶團康、玩遊戲的行列，豐富小朋友的暑假。

葛傳宇表示，「紅豆社」的由來其實是個美麗的錯誤，原來他與學校陳湘媛、黃振揚等幾位教育理念相近的主任，想帶領台藝大學生到花東偏遠學校服務，原本計畫都已擬定，結果該位偏鄉校長調離到都會區，心想新北市是不是也有偏區，因此2011年在瑞濱國小前校長林朝隆的支持下，擬定10年深耕計畫，以藝術、品格和國際視野等3面向為主軸，透過營隊模式來帶領孩子。

「紅豆社」是取瑞濱英文Red Bean的諧音，以寒、暑假營隊各為一期，如今進入第8年，因此稱為「G16」。由於瑞濱的孩子有3分之1是原住民，加上新住民、單親、隔代教養等，孩子在漫長的寒暑假中，家庭較缺乏互動，透過營隊的設計，讓孩子樂於學習。

葛傳宇說，台藝大學生最擅長的便是藝術領域，包含美術繪畫、廣電影音、電腦繪圖等，帶領孩子一起討論，幾年下來，將校園周邊、教室大壁畫，甚至大象溜滑梯等，都彩繪得光鮮亮麗且具有故事性；另外透過跨校跨國資源連結，由國防大學學生進行品格教育，從小培養紀律和服從；韓國學生歐巴、歐妮也陪伴孩子一起玩馴龍豆豆，學習團隊精神。

瑞濱國小校長李瑩映表示，學校共151名學生，主要來自阿美家園、建基社區和快樂山等社區，由於瑞芳早期採礦，吸引外地人口前來「淘金」，礦業沒落後，人口也跟著外流，因此學生家庭多半生活較為辛苦，非常感謝「紅豆社」長期深耕瑞濱。

台北市京華獅子會會長常如玉也帶領姊妹們專程前往關懷，並贊助營隊5萬元經費。另外，由輔大校友所組成的中華同舟共濟服務社也前往支援，曾任京華獅子會會長的新北市政府社會局長張錦麗亦特地前往鼓勵，張錦麗表示，學校除了教育，又照顧許多弱勢家庭，社會局將結合更多資源，幫助孩子健康快樂成長。

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