南市後港1日遊報名 見證埔漢開墾史

2019-08-21 09:19

〔記者王涵平／台南報導〕南市後港許姓宗親會將於8月31日舉辦「後港文史景觀一日遊」，由鹽鄉文史工作室負責人許献平導覽，歡迎關心本土文化的民眾報名參加。

許献平表示，後港地區包括後港西、後港東、謝厝寮、大潭寮等聚落，原為平埔人世居地，明鄭時期漢人入墾，成為埔漢雜處之地，後港的文史景點，都與地方開拓有著密切的關係。

後港西的「許姓開基祖墓」與後港東大富翁楊啟三落百二門的「後港花園」，是台灣民間故事〈地理師與跛腳秀才〉的濫觴；平埔族的楊啟，不但傳了將軍角帶圍平埔信仰，「後港花園」的龍井，也成今日角帶圍興安宮楊府元帥請水的所在。

南市後港許姓宗親會理事長許英東表示，許姓開基祖許侃德傳五子，是為後港許姓五房頭，在五大房勤奮開發下，氏族勢力迅速擴大，小小後港西已容納不下，因而有一、三、五房的部分族人遷居濱海的大潭寮。在大潭寮大潭邊的開基老祖嬤墓園，是現今台灣保持最完整、面積最大、歷史最悠久的清雍正墓園；至於大隊部、中隊部等遺址，則見證台灣製鹽產業的一頁珍貴歷史。

許姓宗親會總幹事許秀英表示，即日起接受報名，名額只有40人，額滿為止，可洽總幹事許秀英0937-578021。

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