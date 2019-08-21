天氣持續不穩 7縣市大雨特報 各地留意短時強降雨

2019-08-21 06:49

〔即時新聞／綜合報導〕今（21）日台灣仍在低壓帶環境內，天氣較不穩定，今凌晨4點20分氣象局也持續對雲林、台東等東、南部7縣市發布大雨特報，今日各地有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，其中南部降雨時間還是會比較長，其他地區午後也要留意短時強降雨，出門請攜帶雨具備用。

溫度方面，中南部高溫約30、31度，北部及東半部32、33度，沒下雨時感受較悶熱。

菲律賓東方海面有一熱帶性低氣壓，未來先朝北北西往琉球海面移動，路徑不確定性仍大，週末活動請留意此熱帶系統的最新動態。

空氣品質部分，今日受低壓帶影響，環境場風速偏弱，中部以北清晨至上午擴散條件較差，加上降雨情況較為緩和，污染物易累積，午後受熱力作用影響，各地容易有局部短暫雨或雷雨；竹苗、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部空品區及馬祖、金門為「普通」等級。

未來天氣方面，週四（22日）太平洋高壓逐漸西伸增強，水氣減少，南部地區仍有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區則轉為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨的天氣；氣溫回升，尤其大臺北、花東縱谷一帶高溫有機會來到34度以上。

週五至下週二（23日至27日）各地大多為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨的天氣，南部平地在清晨到上午期間仍有局部短暫陣雨。

位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，未來會先朝北北西往琉球海面移動，路徑不確定性仍大，請留意此熱帶系統的最新動態。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 26 ~ 33 25 ~ 32 25 ~ 30 25 ~ 32

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