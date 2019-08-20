墾丁黃狂蟻帝國威脅陸蟹 「國家機器」將介入「一邊一國」

2019-08-20 23:44

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春半島墾丁國家公園有豐富陸蟹資源，這兩年受到外來種黃狂蟻（長腳捷山蟻）威脅，學者都認為陸蟹數量有明顯下降，當地甚至出現嚴重的黃狂蟻帝國「超級群落（supercolony）」，墾管處今年舉辦首次黃狂蟻防治工作坊，明年將大規模採取蟻盒、液態餌站及有機噴藥三管齊下，希望打散帝國成「一邊一國」，逐個收復被黃狂蟻佔領的陸蟹棲地。

黃狂蟻近年在墾丁香蕉灣、砂島及滿州港口陸蟹棲地肆虐，墾管處2017年起委託彰師大林宗岐團隊進行防治有成，但黃狂蟻繁衍速度驚人，加上演變成綿延樹公里宛如螞蟻帝國的「超級群落」，墾管處決定結合保育志工力量，明年加強投入最新有效的「蟻盒」防治。

墾管處保育課指出，「蟻盒」是防治團隊在一處農地棧板下，發現大量黃狂蟻形成蟻后繁殖巢穴，決定仿造類似環境打造「蟻盒」，經過測試都能捕獲蟻后及滿巢黃狂蟻，決定在蟻群出沒熱區投入至少200個，由志工固定巡查滅蟻；除了「蟻盒」，原本作為防治的液態餌站仍將持續使用，並搭配志工巡查發現蟻群時使用有機噴藥。

「首要任務是讓超級聚落變成一邊一國！」墾管處保育人員表示，黃狂蟻屬於雜食性，近年棲地周邊人為活動增加，也造成砂島及香蕉灣的「超級群落」難以根除，整個區域形成黃狂蟻帝國，黃狂蟻間不會互相攻擊消長，其他中小型生物及陸蟹在「帝國」區域內活動都會被攻擊，希望三管齊下防治讓黃狂蟻恢復一邊一國，接著將蟻群巢穴各個擊破。

台灣的黃狂蟻是源自非洲西部的外來種，體長0.6至1.2公分，因移動快速且有長腳而得名，呈黃褐色，會噴出蟻酸造成陸蟹瞎眼，致無法覓食餓死，產卵期也會直接攻擊蟹卵，相當兇狠。

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