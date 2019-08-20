台灣之光！10歲吳比「寶可夢世界錦標賽」奪冠凱旋返國

2019-08-20 22:21

〔記者姚介修／桃園機場報導〕台灣之光！十歲男童吳比赴美參加「二○一九寶可夢世界錦標賽」（2019 Pokémon World Championships）， 奪得電玩遊戲錦標賽（Pokémon VGC）兒童組冠軍，決賽過程吳比從頭到尾都是披著國旗征戰，今晚載譽歸國；他在機場說，比賽時很緊張，不過也很開心，最感謝的就是哥哥吳震還有哥哥的朋友們。

16日在美國華府舉辦「寶可夢世界錦標賽」是寶可夢玩家的年度大會，選手來自世界各地五十個國家的選手參加，台北市再興小學四年級學生吳比報名參賽，從台灣的地區競賽一路過關斬將拿到國際賽門票，與世界各國好手較勁，終於在美國時間8月18日擊敗英國 Teddy French 選手，勇奪電玩遊戲部門（VGC）兒童組（Junior）世界冠軍，決賽過程中「兒童組」的吳比從頭到尾都是披著國旗征戰，最終順利過關斬將抱回象徵榮耀的皮卡丘獎盃， 不但為國爭光，也成為台灣第一人。

吳比看到鏡頭有些緊張，說話非常無厘頭有趣，他自稱是個「小屁孩」，當有人誤認他是「小智」（台灣另一位選手），他回說「我不是小智，我是小智障」。對於拿到寶可夢冠軍奬盃時第一個想法，他也很天真的回答「好重」。

記者問他為何時時刻刻背着國旗，他又很靦腆、很有想法地回答「我希望世界看到我們的國家」。

對於吳比獲冠軍，媽媽羅茵如也說，到現在都不讓吳比看報導影片，她不希望吳比太自我膨脹，畢竟這是個遊戲。

吳比從2017開始玩寶可夢電玩，過去兩年已經參加過兩次比賽，小那時候最好的成績是世界排名24，這次過關最終在決賽順利擊敗英國對手Teddy French，抱走皮卡丘獎盃，獲得一萬美元獎金，成為台灣史上第一位寶可夢世界冠軍。

吳比目前就讀台北市再興小學，說話俏皮無厘頭，也是班上的開心果。

今晚外婆、奶奶及校長率同班同學都來機場接機，同學高喊「吳比！吳比！無與倫比」歡迎，還很驕傲的說「我曾經和吳比坐在一起」，頓時吳比也多了許多小粉絲。

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