山區慎防坍方落石！ 宜蘭及苗栗以南等9縣市大雨特報

2019-08-20 20:54

〔即時新聞／綜合報導〕今天午後對流發展旺盛，同時受低壓帶影響，天氣持續不穩定，易有短時強降雨。氣象局今晚也對全台9縣市發布大雨特報，提醒民眾特別注意。

中央氣象局今晚7點10分，對苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣以及宜蘭縣，發布大雨特報。

氣象局提醒，嘉義縣、台南市今天已有豪雨發生。而在低壓帶影響之下，易有短時強降雨，今晚南投地區及宜蘭、苗栗以南山區仍有局部大雨發生的機率，而山區在連日降雨之下，務必謹慎防範坍方及落石。

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