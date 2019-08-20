醫病》男手麻、腳變大…竟腦下垂體長腫瘤 罹肢端肥大症

2019-08-20 22:31

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中60歲李姓男子高血壓、心律不整，就醫服藥控制2年，今年發現手麻、腳變大、鞋子穿不下，加上膝關節疼痛，轉診竟發現腦下垂體長了2.8公分的腫瘤，確診罹患肢端肥大症，手術切除腫瘤後接受予抑制生長激素分泌藥物，避免症狀惡化，高血壓、心律不整用藥也減少一半就能控制。

中山附醫內分泌暨新陳代謝科主任楊宜瑱指出，肢端肥大症是生長激素分泌過量的罕見疾病，發生原因不明，使患者垂體分泌生長素的細胞出現增生或產生腺瘤所致，好發於40到60歲，台灣每年新增約60名病例，目前有1400患者。

由於成人不需要生長激素來長大成人了，一旦生長激素過多，導致手部、足部、臉部五官增大，如果病情未控制好，容易產生共病，包括高血壓、糖尿病、關結炎、頭症、心律不整、甲狀腺腫大、呼吸睡眠中止症等。

楊宜瑱強調，肢端肥大症疾病進程緩慢，常被誤認是身體的老化現象而忽略，有4成患者不知道罹病，平均延誤診斷時間約5到7年，半數以上的患者已經產共病，一旦延誤就醫過久且未能適當治療，死亡率恐為常人的2倍，平均壽命也可能比常人短少約10至15年。

肢端肥大症會外貌不正常的肥大或增生，常見的症狀如額頭變寬變高、顴骨變高、鼻子變大、舌頭變大、嘴唇變厚、齒縫變寬、戽斗；以及手腳增大導致戒指戴不下，鞋子尺寸越穿越大、無法做精細動作，也有人因此導致聲音低沉、經常性頭痛、呼吸困難、視野變窄、陽痿、過早停經等現象。

神經外科陳斯逸醫師說，肢端肥大症治療以手術切除腦下垂體腫瘤，如果生長激素分泌不能恢復正常，則可申請健保給付抑制生長激素分泌藥物，治療效果良好。

楊宜瑱提醒，民眾如果發現外貌異常改變、肥大，應自我檢視，即早發現治療，避免肢體繼續肥大，及改善共病的發生或惡化，維持良好的生活品質。

台灣腦下垂體學會與台大醫院、林口長庚、中山附醫、奇美醫院等４家醫學中心巡迴舉行《大手牽小手擁抱陽光向前走》策展，並與國內知名攝影師林炳存跨界合作，拍攝公益病友照，表現肢端肥大症病友的自信美，傳遞肢端肥大症衛教訊息，中山附醫為首站，即日起展出至九月。

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