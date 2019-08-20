韓國瑜與AIT處長合照被這樣改 網友：清爽多了

2019-08-20 23:56

〔即時新聞／綜合報導〕美國在台協會（AIT）處長酈英傑今（20日）與韓國瑜的合照 PO網之後，不少網友表示，這樣看起來像是韓國瑜硬湊進來合照。有網友後製該張照片，認為裁去有韓國瑜畫面的「合照」，看起來比較和諧、清爽。甚至，還有網友將站在最右邊的韓國瑜的畫面僅裁去部分，並揶揄「處長站最旁邊，真謙虛」，如法炮製日前「中天新聞」為了盛讚「韓國瑜超有禮貌！大合照直接站最旁邊」，而將周錫瑋切去的新聞畫面。

該則貼文留言區，有許多網友後製該張合照，裁切掉有韓國瑜的畫面，並表示後製過的畫面「比較無違和感」。對此，網友紛紛留言讚許，畫面清爽、乾淨、和諧多了、「這樣的畫面看起來好多了」。

更有網友將站在照片右邊的韓國瑜的畫面部分裁去，並附註「處長站最旁邊，真謙虛」。對此，有網友也聯想到，「中天新聞」曾播報過「韓國瑜超有禮貌！大合照直接站最旁邊」的新聞，然而，真正站在最右邊的周錫瑋，在該新聞畫面中直接被「切一半」。

如此「有樣學樣」的作法，也讓其他網友紛紛湧入，留言「笑死～周金梗」、「韓囯沒有瑜」、「韓匡」、「害我在辦公室嘴角失守！！」、「傑出的一手」。然而，也有網友對此表示不欣賞，直呼「亂改照片，非常不尊重，處長一定不喜歡。」

根據中天新聞的「韓國瑜超有禮貌！大合照直接站最旁邊」報導，國民黨今年6月25日於高雄市舉辦的總統初選國政願景發表會的合照中，在國民黨五位候選人中，韓並不是站在最右邊，而是右邊數來第二個位置，而且新聞畫面還切不完整，將真正站在最旁邊的周錫瑋直接「切一半」。

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