中國漁船大舉越界 連油料補給船都來了

2019-08-20 18:52

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕中國大陸伏季休漁期8月16日甫結束，澎湖海巡隊翌日就啟動威力掃蕩勤務，繼連續2日帶案扣回中國漁船後，今日再度查獲中國油料補給船閩漳漁60506號越界，顯示中國船隊正有計畫大舉越界，相關後勤補給作業也都緊跟而上。

澎湖（第八）海巡隊為有效嚇阻中國漁船越界捕撈漁獲，因此超前部署，針對中國漁船經常聚集的海域，加強目斗嶼、小門、花嶼及七美海域，加強警艇巡邏；今日PP-10020艇由七美南滬港出港，以船上雷達偵蒐海上可疑目標，上午11時5分於七美南方22.27浬處，發現中國籍油料補給船閩漳漁號非法進入澎湖海域，似專門提供越界中國漁船油料補給，為斷其補給，遂實施登檢取締，將其帶案返隊調查。

經查「閩」船係油料補給船，船上存油約170噸，清艙時發現該船上有5公斤豬肉，「閩」船以楊姓船老大為首共計5名船員，將依違反「兩岸人民關係條例」予以重罰；另配合防疫檢疫局人員，進行中國漁船消毒作業及豬肉密封銷燬，以確實防堵非洲豬瘟入侵澎湖地區。

由於中國非洲豬瘟爆發以來，鄰近中南半島國家一一淪陷，澎湖位居台灣第一線，當然不能掉以輕心，必須防疫總動員，澎湖海巡對呼籲大家全力以赴，齊心守護台灣豬豬！另漁民如在海上作業發生狀況或發現中國漁船蹤跡時，可撥打「118」海巡服務專線，海巡署全天候24小時均有專人為您服務。

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