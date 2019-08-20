台中市211路公車8月30日恢復下午班次 造福學生及家長

2019-08-20 18:48

〔記者歐素美／台中報導〕台中市211公車因豐原客運駕駛不足，多年前取消下午班車，加上后綜高中學生專車於2年前取消，造成外埔區土城、廍子等地就讀后綜高中的學生，放學時無車可搭，需轉車或由家長接送，十分不便，經多位議員爭取，豐原客運將自8月30日起恢復下午班次，雙向各增一班，嘉惠學子及家長。

豐原客運公司表示，多年前因公車司機人員缺乏，行駛豐原到大甲，經后里及外埔的211公車，取消下午班次，目前僅上午雙向各3班次載客，2017年，又取消后綜高中學生專車。

因211公車只有上午有班次，造成豐原、后里、外埔等地區學生往來就學不便，家長及地方里長等一再陳情，市議員張瀞分、陳本添、施志昌及吳敏濟議員等皆爭取恢復下午班次。

吳敏濟日前並邀交通局、教育局、后綜高中等單位人員，前往豐原客運公司協調。豐客董事長林伯洋表示，211公車路線行經偏遠地區載客率低，過去因公車駕駛難請、車輛調度困難，才取消下午班次，既然對學生及家長造成困擾，豐客責無旁貸，願負起社會責任，自8月30 日起，非假日下午雙向各增加1個班次，即下午5點10分由豐原站開出，經泰安、公館、土城、廍子到大甲；下午3點45分，由大甲區新政大安港路口站發車往豐原。

外埔區居民尤調邦表示，他有2個孩子就讀后綜高中，211公車下午班次及后綜高中學生專車取消，夫妻倆人要上班，還要照顧家裡長輩，每天更要輪流接孩子下課，身心俱疲。

后綜高中校長曾祿喜表示，家住外埔土城、廍子等地的學生，下午放學只靠家長接送，或搭公車到外埔市區再轉車回家，非常耗時，211公車恢復下午班次後，將可節省學生許多通勤時間。

吳敏濟表示，台中市幅員遼闊，部分偏遠公車路線長期處於虧損狀態，市府基於市民通行需求不輕易同意取消路線，就應該考慮調高補貼金額，讓業者能夠繼續提供必要的服務。

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