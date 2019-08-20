基隆外木山施工廁所封閉 民怨不方便

2019-08-20 16:59

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市外木山湖海大道沿線山海景致怡人，其中，海興游泳池平日就聚集不少泳客在此晨泳、夜泳，夏天假日更常湧入上千名遊客戲水消暑，不過位於泳池旁的廁所，因配合湖海路周邊景觀改善工程封閉施工無法使用，導致許多內急的泳客或遊客只好「就地解決」，屎尿味臭氣薰天，市議員宋瑋莉今天邀集相關單位現勘，研擬擺放流動廁所解決問題，度過約四個月的工程陣痛期。

泳客們向副議長林沛祥、宋瑋莉陳情，原本從泳池旁上個樓梯就到廁所，七月初因配合湖海路周邊景觀改善工程，原本的廁所也被圍在工程圍籬內，許多沒有公德心的遊客，就隨便找個隱秘的地方就地解決，包括服務站、救生站甚至是在消波塊上，都發現有人大小便，讓人十分頭痛。

宋瑋莉說，相關工程進行前沒有做好配套措施，讓一個知名的風景區變成「露天公廁」，十分離譜。對此，主管機關北觀處表示，該工程主要是針對海埔新生地進行整理，工期約四個月，為配合地方上的需求，已將工程分為四期，分段封閉施工，目前也盡全力趕工，希望縮短工期。

由於廁所就近在咫尺，民眾原本希望工程圍籬能開放一個通道，讓人進入廁所方便，但北觀處及基隆市府都認為涉及工區安全問題並不適當，討論後同意在附近尋找適當地點放置流動廁所。

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