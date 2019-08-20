「寶」柚爬爬GO 創世台東院號召嚐柚香助植物人

2019-08-20 22:05

［記者陳賢義／台東報導］創世台東院一樓大廳今日上午哨音震耳，數十名參加「寶」柚爬爬ＧＯ！－爬行比賽」的小寶貝們，在爸爸媽媽的加油聲中，手腳並用的抱著文旦往前跑，有小朋友被突如其來哨音嚇得哇哇大哭，但還是努力的走到終點，萌樣超「古錐」；萌寶們希望藉由小小的力量，號召大家一起幫助植物人。

「寶貝加油！媽媽在這裡」哨音一響，小寶貝們立即抱起軟墊上文旦，搖搖晃晃的踩著小步往前跑，還有小朋友東張西望站在原地，搞不清楚大人們在做什麼，也有小女孩被突然響起的哨聲嚇得哭了起來，爸爸媽媽輕聲安撫，小女孩才慢慢的起向終點，兩行淚怎麼也止不住，超「口愛」。

花蓮鶴岡果農高全興熱心公益，同時也是創世長期小額捐款支持者，這次特別提供2500斤的老欉文旦義賣，用傳承了半世紀的愛與用心，支持台東院植物人服務經費。台東院表示，中秋佳節是歡樂團圓的日子，但對植物人家庭而言，團圓是條漫漫長路；該院在地服務近5年，減輕許多植物人家庭被拖垮的經濟，擴院完成後預計入住70位植物人。面對龐大的尿布、奶粉、看護墊等衛生用品開銷，所費不貲，然近年來捐款下滑，目前尚有20位植物人個案等待入住，服務經費緊迫，令人擔憂，期盼大家發揮愛心熱烈響應。

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