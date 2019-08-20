醫病》機車騎士自摔重癱 易經針灸助浴火重生

2019-08-20 17:38

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄47歲男子上班途中發生車禍，脊髓神經嚴重受損，全身幾近癱瘓、大小便失禁，術後接受中醫易經八卦針灸合併西醫復健治療，不到10個月已能快走、跑步，浴火重生，明天將銷假上班。

岡山秀傳醫院中西醫師周子揚說，田姓男子騎電動機車上班自撞，雖有戴全罩式安全帽，但可能自摔角度問題，導致頸椎第3、4、5節骨折，伴隨嚴重脊髓神經受損，不僅從頸部以下幾近四肢癱瘓，連大小便也完全失禁無法自理。

周子揚運用易經八卦針灸療法，以頭皮針刺激田男的大腦運動區反射，並在四肢張力處穴道施針，放鬆肌肉、活絡氣血，改善肢體張力和感覺，治療1個月即拔除尿管、自行如廁，2個多月已可拿四腳拐杖輔助行走，之後持續針灸、復健，如今田男手腳運動大致自如，能快走、跑步。

另外，治療期間田男自覺雙手冰冷，但西醫檢查膚溫正常無異狀，周子揚研判可能是溫度感覺神經受損所致，因此使用易經八卦針灸排出火之卦象處理，雙手冰冷現象獲改善。

周子揚指出，易經八卦針灸是傳統中醫療法，融合易經、八卦平衡、八字學說與傳統中醫理論，也適用於缺血性腦病變、腦外傷、失智等症狀，臨床都有不錯效果，若同時配合開立中藥地龍、附子、黃耆和當歸等藥材，將可促進損傷部位的血液循環，修復血管新生。

他表示，頸椎受傷會造成四肢癱瘓，大概佔所有脊髓損傷患者的半數，若是胸椎、腰椎或薦椎受傷，更有可能引致下半身癱瘓，中醫針灸可幫助脊髓損傷患者疏通經絡、調暢氣血和活絡筋骨，除了一週3至4次針灸治療，也可利用中藥改善氣血循環，有助於復健。

周子揚提醒，腦傷及脊髓損傷後治療黃金期為6個月，2年內仍有進步的機會，若住院後生命徵象穩定，或出院後時間允許，針灸搭配復健治療的時間，可儘早加速神經細胞組織復原與功能代償。

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