Airasia飛台10週年 超過660萬人次搭乘

2019-08-20 17:02

〔記者蕭玗欣／台北報導〕Airasia（亞航）自2009年7月開航台北-吉隆坡航線，來台營運滿10週年。Airasia長程運輸首席執行長Benyamin Ismail表示，去年營收雖有成長，但因為刪減雪梨航班、取消奧克蘭航線，乘載量下滑，因此獲利並無增加，今年則陸續新開台北-大阪、吉隆坡-成田等航線外，預計今年底前會再新開台北航線。

亞航來台10週年，從開航台北-吉隆坡每天2班的單一航線，至今從台北/高雄直飛航線已增加至13條，橫跨馬來西亞、日、菲、泰等4國，每週共有88個航班往返台北、高雄，乘載超過660萬人次，成為台灣出發最多直飛航線的外籍廉價航空。

AirAsia台灣區行銷業務總經理陳長星表示，2019年上半年乘載率高達85.7%，今年一整年搭載人數預計將破180萬，與剛開航相比，年承載人數可望有5倍以上的成長。

Benyamin Ismail表示，去年亞航營收上升，但獲利卻下滑，主要是受到馬幣貶值、去年馬來西亞大選後，經濟遲未復甦，還有油價上漲等因素，因此Airasia調整長程航線乘載量，如雪梨航線砍班、取消奧克蘭航線，因此今年希望能開闢其他短程航線提高獲利，例如今年陸續新增台北-大阪、吉隆坡-成田，今年還會再新增一條台北航線，至於是東北亞還是東南亞還無法公布。

Benyamin Ismail也說，目前台灣航線最受歡迎的就是吉隆坡-台北航線，有70%客群都是馬來西亞人來台灣旅遊，台北-大阪航線表現也不錯，因為台灣人喜愛到日本旅遊，幾乎有8成客群都是台灣人，其他像是馬尼拉、宿霧等航線也是近幾年成長非常快速的航線。

爲慶祝「台北-吉隆坡」開航10週年，自8月21日上午10點至8月25日23點59分推出台北/高雄直飛航線單程未稅1088元起促銷價，可購買即日起至2020年2月29日前出發的機票；Airasia也透露，10週年還會有其他驚喜慶祝活動陸續推出，旅客可隨時注意AirAsia台灣粉絲團相關訊息。

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