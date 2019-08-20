台中市發展自行車道 全面推低碳觀光

2019-08-20 17:36

〔記者歐素美／台中報導〕台中市政府發展自行車道，規劃都會、海線、綠蔭、親山、河岸等五大主題自行車道，未來將每5至8公里擴建一座自行車驛站，提供廁所、維修補給站等友善設施，並建置自行車道智慧APP，客製專屬旅遊路線，全面推展低碳交通觀光。

市政會議今天移師神岡區公所舉行，觀旅局副局長陳育正進行「台中市休閒型自行車道服務品質提升計畫」專案報告指出，台中市自行車道共83條，長度651.04公里，其中，休閒型自行車道共65條，長度604.34公里，為發展自行車觀光，觀旅局規劃都會人文、海線逐風、綠蔭暢遊、親山綠野、河岸休閒等五大主題路網，藉由不同長度與難度等級，滿足國內外旅客需求。

因現有車道存在指標牌風格不一、動線不連續、緊急救護用品、廁所、飲水補給站不足等問題，市府將全面檢討改善，將指標牌規格材質及樣式標準化，依各區特色設計創意牌面，並增設廁所及維修補給站，改善自行車動線，並種植喬木增加綠蔭，讓車道更加舒適安全。

陳育正說，為提供騎士更貼心的休憩服務，市府正積極擴建自行車城市驛站，並因地制宜，依照服務設施差異，設置基礎級至最高5星級驛站，增設親子與無障礙廁所、維修補給站等設施，預計約5至8公里設置一處。

此外，明年度也將編列預算建置「台中市自行車道智慧APP」，功能包括路線導航、騎乘紀錄、周邊景點小吃及緊急救護據點查詢，讓民眾客製化安排專屬行程，並可利用社群網站即時分享打卡，邀請國內外遊客來一趟豐富的台中自行車之旅。

市長盧秀燕說，台中拚經濟，不只推動工商業發展，也要維護空氣品質，全面發展低碳交通觀光，建置低碳家園並非口號，任內建置自行車道將是施政重點，要求旅局等繼續努力，全面提升自行車道品質。

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