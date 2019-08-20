超級傳播者！越南麻疹感染者1人傳8人 國泰醫院5醫護中鏢

2019-08-20 14:42

〔記者林惠琴／台北報導〕日前國內北部1名30餘歲男性在越南感染麻疹後回台，先後傳染給家人、同班機旅客與國泰醫院4名醫護人員，衛福部疾管署今日再公布，傳染人數再新增2人，包含1名護理人與1名就醫時接觸的陪病家屬，該起群聚感染事件1人傳染給8人，總計9人確診，出現「超級傳染者」。

疾管署副署長莊人祥表示，該起群聚感染事件中，新增的2名個案分別為國泰醫院北部20多歲女性護理師，是越南感染指標個案住院期間接觸者，以及北部40多歲男性，為指標個案就醫接觸者的陪病家屬，2人分別於8月13日及15日發病，前者未出疹、後者於17日出疹，2人經檢驗確診。另在可傳染期間均有公共場所活動史，提醒民眾若在相關時段有相關活動史，記得要做好自主健康管理。

莊人祥指出，針對該起群聚感染事件，衛生單位正追蹤接觸者共1879人，將持續監測至9月8日，該署與地方政府衛生局將落實院內監測及相關感染防治措施，針對有症狀員工也應停止上班。

另外，中部新增1起境外移入麻疹引發國內接觸者感染事件，指標個案為中部1歲女童，6月底至7月下旬與家人至越南，返國後於7月24日發病、28日出疹，經檢驗於8月1日確診，其於中部某醫院住院時與另名3歲男童同一病房，男童8月14日發病，經就醫通報檢驗確診，目前居家隔離中。

疾管署疫情中心副主任郭宏偉說明，今年累計122例麻疹，其中75例為國內感染、47例為境外移入病例。

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