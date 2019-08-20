詩人吳晟今顏首度站台 對象是他...

2019-08-20 15:33

〔記者顏宏駿／彰化報導〕鮮少公開露面的詩人、總統府資政吳晟，今年首度「公開站台」，對象是歌手兒子吳志寧。吳志寧再度以父親的詩作譜寫成歌曲，專輯「吳晟詩歌3-他還年輕」近期發行，日前返回家鄉溪州舉行首場專輯發表會， 詩人吳晟特別為兒子「站台」。

吳志寧表示，這是第三張以父親詩作而創作的專輯，第一張是「甜蜜的負荷」，第二張是「野餐」，這次名為「他還年輕」，距上一張「野餐」發表已有5年，這些日子裡，他經歷結婚、生女，家人也經歷了一些未知與衝擊。每次回家和父親閒聊，總說要再做一張新詩歌專輯，聊說有哪些詩作適合入歌，他要感謝爸爸的好詩，以及媽媽費心陪他細細修改語詞和旋律，他要謝謝爸媽，「當你兒子真的好幸福」。

出席發表會的吳晟，最在乎的是「發表會的地點」，他說，這裡叫「溪州故事館」，它雖非歷史建物，但是少數舊溪州糖廠仍保留下來的廳舍，早年作為溪州電信局，荒廢後經整理由民間向公所承租認養。

他說，溪州糖廠曾是台糖的總公司，它為老溪州帶來繁華，後因台糖將總公司遷往台北，加上糖業沒落，整個溪州糖廠的建物全數被拆毀夷平，舊電信局是少數能留下來的建物。

他說，很高興志寧能以這個地方作為專輯發表會的地點，也希望這裡將來有一連串的文化活動，持續讓這裡活化。

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