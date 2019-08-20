大雨不斷 土石沖入苑裡民宅

2019-08-20 14:34

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕連日降雨，各地災情不斷，苗栗縣苑裡鎮也發生土石沖入民宅事件，散落的土石幾乎擠滿民宅，場面怵目驚心；另外也有樹木壓壞苑裡鎮民宅屋頂狀況，苑裡鎮公所邀集縣府前往會勘，尋找後續處置方式。

苑裡鎮公所表示較嚴重的案例為南勢里1戶民宅被土石入侵，畢竟連日降雨，導致位處山區的南勢里土石鬆動，大雨持續沖刷下，直接滾落下方民宅，所幸並無人員傷亡。而另1戶民宅則因樹木底下的土石太過鬆軟，無法支撐樹木，導致樹木倒下壓壞民宅屋頂，地點同樣在南勢里。

苑裡鎮長劉秋東表示，目前先各發放1萬元慰問金，而土石沖入的該戶民宅因暫時無法居住，已由家屬接走住戶。目前邀集苗栗縣政府會勘，除了先發放慰問金，也將狀況報告縣府，由縣府人員帶回資料，討論後續如何協助住戶以及防範未來可能發生類似狀況。

苑裡鎮公所表示，接獲通報後趕赴現場，其中1戶住戶為傳統三合院建築，僅有1層，但住宅幾乎滿溢土石，鎮公所人員一踏入就踩到滿滿的土石，狀況相當誇張。

至於另1戶屋頂則被樹木壓壞，屋頂已經出現縫隙，連日降雨導致屋內不斷漏水。由於依法目前僅能先發放慰問金及協助清理，修繕房屋等不在法令規範內，鎮公所雖無法協助修繕，但會盡力協助住戶處理。

苑裡鎮公所表示，發生地點並非土石流潛勢區，會出現災情更凸顯如今極端氣候下雨是真的容易致災，可以說防不勝防，但鎮公所會盡力處理災情。

相關影音

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法