台南文旦比去年減產15％ 外銷約逾千噸

2019-08-20 14:26

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南文旦柚種植面積全台第一，南市農業局今（20）日指出，今年南市文旦柚種植面積推估為1083公頃，為全台第一，目前已掌握多家買家訂單，推估外銷量約1110公噸。

南市農業局今天在市政會議報告文旦柚產銷情況，台南產量約2萬4325公噸，佔全國總產量33%，8月中旬已開始採收，為全台文旦最早採收的產區。

不過，因為開花期間較長，早花著果情形較差，預估南市今年產量較去年（豐產年）減少15%，因產量減少及生育期雨水多，大果率會提高。

南市農業局表示，目前已掌握多家買家訂單，推估外銷量約1110公噸，在加工計畫部分，全力配合農委會加工收購，避免流入市場而影響價格，而文旦柚加工產品多樣化，包括柚子蔘、梅柚片兒、麻豆文旦蜂蜜柚子茶、柚花系列用品等。

農業局統計，目前批發市場交易量約3000公噸，其中包括麻豆地區約1萬3800公噸及下營地區約1640公噸。

台南市長黃偉哲說，期盼在市府、農會及農民共同努力之下，維持產銷秩序，有鑑於鳳梨、芒果及文旦柚是台南重要農產，當產銷穩定時就能確保農民收益，讓農民過得更好，無論是國外拓點或國內產銷，要更加積極拓展銷路。

農業局長李朝塘說，為行銷文旦柚，在產季前即超前佈署，期盼今年文旦產銷無虞且市場價格穩定，雖然不少人在中秋節送禮才想到文旦柚，但文旦柚在秋節後享受口感也一樣好。

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