牙醫師公會義診 為植物人找回「好口氣」

2019-08-20 14:10

〔記者賴筱桐／新北報導〕長期支持創世基金會的新北市牙醫師公會，今天號召一群有愛心的牙醫師，到板橋植物人安養院替院民進行口腔檢查及塗氟服務，盼減少口腔感染與蛀牙機率，並捐贈37萬元支票，做為植物人的服務經費，盼拋磚引玉，呼籲社會大眾共同關懷植物人家庭。

新北市牙醫師公會理事長呂名峰表示，植物人雖然透過鼻胃管進食，但不良的口腔照顧，會影響舒適感，引起口臭及牙周病等問題；抵抗力較弱者，可能導致細菌感染，進而引發肺炎、心血管疾病或菌血症等病症。

呂名峰說，今天帶領公會會員到板橋分院服務，期許牙醫師發揮專業長才，為植物人進行口腔檢查；得知今年募款不易，公會主動發起園遊會暨運動會活動，希望串聯公會會員力量，並號召大眾響應，幫助弱勢的植物人。

創世基金會板橋分院院長李培菁表示，植物人長期臥床，容易緊張導致牙關緊閉，無法依照指令配合潔牙，因此口腔清潔比一般人困難，她感謝新北市牙醫師公會的義診服務，讓院民的牙齒多一層保護，減緩蛀牙發生。

創世基金會將於9月22上午10點至下午5點，在中和錦和運動公園辦理「2019第1屆新北市牙醫師公會園遊會暨運動會」活動，期盼社團及民眾踴躍認攤及認券，用行動支持植物人安養服務。

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