年度最大東南亞藝術盛宴《太陽雨》閉展倒數最後2週

2019-08-20 14:05

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄市立美術館與日本東京森美術館攜手策辦的《太陽雨：1980年代至今的東南亞當代藝術》特展，聚焦於東南亞當代藝術從1980年代至今將近40年之發展及轉變，是今年夏季最不可錯過的展覽之一，展期至9月1日僅剩不到兩週時間，館方更推出「少年ㄟ 3+1」優惠票價方案，邀請民眾把握機會前往參觀。

東南亞鄰近台灣、有著相似的歷史發展脈絡，高美館推出《太陽雨》特展，匯集了47位現今最受矚目的東南亞當代藝術家、展出作品共超過120組件，以藝術視角呈現了東南亞區域各國之政治、經濟、文化、歷史等多面向議題。

館長李玉玲表示，台灣位處東北亞與東南亞間的樞紐、同時也是南島語原住民族的起始點，與東南亞諸國的文化脈絡應更加地親近，逐年增加的移工、新住民、外籍配偶以及其二代孩童，作為新台灣之子，更是台灣未來最重要的人才，鼓勵民眾邀請身邊的東南亞新住民等友人，親臨高美館感受東南亞藝術的魅力。

《太陽雨》展期進入倒數兩週，高美館呼籲民眾把握最後觀展機會，為鼓勵學生族群看展，高美館推出「少年ㄟ 3+1」優惠活動，凡25歲以下民眾只要至館內售票中心出示證件購買《太陽雨》特展票並於當日入場參觀，即可享四人同行一人免費，並加贈太陽雨獨家小禮；還有高美館與台灣高鐵合作「太陽雨高鐵藝術套票」等優惠，詳情可上高美館網站查詢。。

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