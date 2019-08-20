竹市幸福好孕到！百名寶寶抓周大PK 24樣物品有意涵

2019-08-20 14:11

［記者洪美秀／新竹報導］家中有即將滿周歲寶寶的爸媽看過來！新竹市府24日、本週六在香山親子館舉辦9幸福好孕：新竹市寶寶抓周活動，邀請爸媽與小寶貝體驗傳統禮俗「抓周」，名額僅限100名，還能了解24樣抓周用意，讓寶寶健康快樂長大。

市府民政處表示，只要設籍竹市，家中有2018年6月24日到12月24日出生的新生兒爸爸媽媽們，可報名參加小寶貝的傳統抓周活動，也可為小寶貝紀錄重要的成長過程，因名額有限，採線上報名，額滿為止。

副市長沈慧虹今天說，台灣傳統禮俗「抓周」是寶寶滿週歲的第一件大事，長輩或爸媽會在米篩上擺放各具意義的24項物品讓小寶貝隨意抓取，透過物品寓意預測小孩未來志向，象徵嬰兒成長歷程，別具意涵。

沈慧虹舉例說，像「抓到算盤長大做商人」、「抓到印章長大做大官」、「抓到雞腿象徵一輩子不愁吃穿」、「抓到尺長大成為設計師建築師」等，都別具意義，市府也會準備相關對應的24項物品，讓寶貝體驗這項新鮮的抓周樂趣。

民政處表示，今年的的寶寶抓周活動有六大關卡，包括聰明門、敲響智慧鑼、博狀元、寶寶抓周趣、寶寶印腳模DIY及親子全家福大合照。

每個關卡都充滿不同祝福意涵，希望寶寶聰明伶俐、財運興旺、平平安安等，也期盼未來人生有正向的發展。寶寶闖關後可獲抓周好禮「金箔如意手環」及「客製化抓周紀念證書」，詳情可洽新竹市政府民政處戶政科。

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