綠島小夜曲本周衛武營登場，優惠方案吸引全家一起來

2019-08-20 13:40

〔記者王榮祥／高雄報導〕華文原創音樂劇「綠島小夜曲」，本週將在衛武營國家藝術文化中心登場，製作單位特別推出「港都鄉親逗陣來」優惠方案，4人作伙1人免費、「敬老票」陪伴65歲以上長者即可雙人半價優惠，票房瞬間搶搶滾。

由台北市立交響樂團、果陀劇場、衛武營國家藝術文化中心（以下簡稱衛武營歌劇院），2019年共同推出的最新華文原創音樂劇綠島小夜曲，集結音樂大師周藍萍不朽經典、與近年臺灣音樂劇最龐大陣容，將於8月24、25日2天，在衛武營歌劇院盛大演出。

鑑於不朽經典情歌的傳唱使命，再度為世人打造情歌還是溫柔的年代，音樂劇由華人音樂劇教父梁志民執導，卜學亮、江美琪、袁詠琳、許逸聖、張洪誠、達姆拉 · 楚優吉領銜主演，要帶給每個尋找夢想的你我，出自真情而日夜吟唱的感動。

這也是台北市立交響樂團「首度」跨足音樂劇，邀請台灣現代劇團領導品牌「果陀劇場」演出製作，更是果陀劇場第一次站上衛武營歌劇院。

劇情描述在台北當電吉他手的梁瀞文（袁詠琳飾），因情傷而失望返回家鄉阿里山，厭世感破表的她，對身邊一切都看不慣，不滿族人為討遊客開心，而穿著原住民傳統服飾陪著他們大跳大唱，她厭惡遊客帶來的滿地垃圾，也痛恨擁擠的車輛所帶來的髒空氣，這一切簡直讓她快要窒息。

她想再次逃離山上的家，卻又發現自己無處可去。但沒想到，這一趟傷心的返鄉之旅，將點亮她原本灰暗的人生…。

音樂劇內容非常適合闔家觀賞，製作單位順勢推出「港都鄉親逗陣來」優惠活動，包括4人作伙1人免費、與「敬老票」攜帶65歲以上長者雙人半價優惠，更多詳情與購票請洽「果陀劇場」或兩廳院售票系統。

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