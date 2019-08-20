閩南籍退休校長連照雄 自掏腰包編客家俚語助傳承

2019-08-20 12:59

［記者鄭名翔／苗栗報導］苗栗縣竹南鎮竹南國小前校長連照雄，本身雖為閩南人，但有感於學校推動母語教學時，許多客家籍學童無適當教材學習，因此花了近3年時間，尋求客語薪傳師協助拜訪耆老，蒐集客家傳統俚語並以客語解說、國語註釋，自掏腰包印製3000本「客家俚語」鄉土教材系列叢書，希望藉此讓客語傳承向下扎根。

77歲的連照雄曾在竹南國小服務10年，雖然校內2000多名學生仍以閩南族群為主，但仍有約300名客家子弟，校方在推動鄉土語言課程時，卻常無法照顧到客家孩童的學童，基於「閩客一家親」的精神，連照雄希望打破語言藩籬，讓各族群的母語都能系統性傳承。

本身不會客語的連照雄，為了編篡客家俚語叢書，特別商請許多客語薪傳師協助，歷時近3年時間拜訪客家耆老，聽他們說老祖先的智慧之言，再找專家協助以客語書寫俚語由來及意涵，並特別加上國語的註釋，共蒐集近兩百則俚語，讓許多孩子藉由閱讀的過程輕鬆了解客家語言及文化意涵。

連照雄表示，在學校的鄉土語言課程每週僅有一節課，對於母語傳承效果實在有限，且許多老師對母語也不甚熟悉，無時間準備教材，故希望將這本書即發送給各學校，協助客語傳承，未來也將推廣至各社區內，深入地方落實推動，使孩子們在生活之中自然接觸母語薰陶。

苗栗縣長徐耀昌表示，閩南人的退休校長致力於客語傳承，這份精神實令人感佩，此本客家俚語不僅可作為鄉土教學的補助教材，也可成為家中親子互動的素材，一舉兩得。

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