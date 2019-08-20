鳳飛飛66歲冥誕 Google首頁紀念「帽子歌后」

2019-08-20 13:04

〔即時新聞／綜合報導〕今天是「帽子歌后」鳳飛飛66歲冥誕，Google特別在台灣、香港、新加坡、馬來西亞、日本、古巴、冰島、義大利、瑞典等地Google首頁，放上以鳳飛飛為主角的Doodle，希望讓大家再次重溫「掌聲響起」，懷念台灣國寶級歌后。

Google的聲明指出，鳳飛飛本名林秋鑾，1953年生於桃園大溪，6歲時贏得電視歌唱比賽後，開始40多年的職業生涯，以真摯的情歌和極具吸引力的個人風格而聞名，期間發行80多張專輯，演唱100多部電影主題曲，並且演出多部電影和電視綜藝節目。她被人們所記憶深刻的是「祝你幸福」、「我是一片雲」和「雁兒在林梢 」等熱門歌曲。

Google表示，鳳飛飛最知名穿搭元素就是百變的帽子，估計她的收藏中有600多頂帽子，有笑話說她需要一個電腦數據庫來管理這些帽子。雖然鳳飛飛晚年在香港度過，但她錄製了許多傳統的台灣民謠和國語歌曲，她在1983年和1984年獲得台灣金曲獎，被文化部長譽為「台灣國民歌手」。

綜合媒體報導，Google台灣與香港行銷副總經理利啟正表示，鳳飛飛的動人歌聲和魅力，不僅在台灣流行樂史上寫下傳奇故事，她的歌曲也傳遍亞洲華語地區。

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