勞動部機器人夾球賽 報名至9/30截止

2019-08-20 10:55

〔記者王涵平／台南報導〕勞動部將於10月首次舉辦入門款機器人比賽，雲嘉南分署表示，在原有較進階的機器人之外，首度增加入門款AI創意自走車夾球賽，鼓勵更低年齡層探索接觸相關技能。

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署舉辦「2019全國自走車競速暨機器人創意大賽」，10月19日將在台灣首府大學登場，今年除了原有較進階的機器人手臂夾球賽，首度增加入門款AI創意自走車夾球賽，鼓勵更低年齡層探索接觸相關技能。

雲嘉南分署訓練師蕭勝文表示，入門款AI創意自走車夾球賽，是比照今年國際技能競賽機器人職類新增的青少年組，主要鼓勵更低年齡層能提早接觸及培養機器人技術。

參賽者在硬體上需組裝機體、手臂等，並結合軟體自動控制、電腦程式等技術，讓機器人順利夾取乒乓球及網球至集球區；較進階的機器人手臂是國際賽原有的青年組，需要顏色辨識，將同顏色球投入同顏色籃中，難度較高。

雲嘉南分署分署長劉邦棟表示，中央力推5+2創新產業，包括智慧機械，是未來產業發展的趨勢，此次比賽包括AI創意自走車、機器人手臂、避障及創意軌道四個項目，報名自即日起至9月30日止，各地好手可上雲嘉南分署官網最新消息查詢報名。10月19日上午8時至下午4時在隆田火車站後站備有免費接駁車。

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