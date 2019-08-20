水漾森林鬼月驚魂 山壁竟浮現「人臉」…

2019-08-20 10:56

〔記者謝介裕／南投報導〕天下事無奇不有！南投縣吳姓山友與兩名男性友人一起攀登「水漾森林」，惟在南投與嘉義交界的鹿屈山一帶，驚見1處山壁浮現人臉的模樣，且眼睛、鼻子等五官，也都十分明顯，目前正值農曆鬼月，且鹿屈山三角點的分叉路，經常有人走錯路迷失方向，導致意外頻傳，令吳某3人忐忑不安，當下便雙手合十膜拜，且心中不斷默念「阿彌陀佛、南無觀世音菩薩」等佛號，如今平安、順利下山，也才鬆了一口氣，有驚無險度過這場驚魂記。

位於南投與嘉義交界的「水漾森林」，因1999年921大地震造成石鼓盤溪河道受阻，形成長約1公里、寬約200公尺的堰塞湖，平均深度約7公尺，林木因長期泡水枯死，但倒映在水面之中，予人有一種蒼涼的美感，因而才有如夢似幻的名稱，並成為熱門的登山景點。

民俗專家廖大乙表示，南投及嘉義都以好山好水著稱，所以河道因河水長期侵蝕河床等因素，以致形成懸崖、瀑布、深潭等景觀，因此，吳某等山友赫見山壁狀似人臉，也千萬不要以「抓交替」等神鬼論視之，反而應以地理科學觀點看待，即是大自然風化形成的人臉奇景，避免自己嚇自己﹗

南投縣消防局指出，「水漾森林」海拔約1800公尺，雖然不算高山，但因山區雲霧繚繞且岔路繁多又崎嶇不平，一旦山友稍有不慎便易發生迷路、失蹤的意外，再度呼籲山友登山最好能結伴而行，且事前對於天候、糧食、登山裝備等各方面也要做好準備，才是確保快樂登山、平安返家之道。

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