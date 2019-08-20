汰換室內照明改LED燈具 台中港務分公司節能又減碳

2019-08-20 10:45

〔記者歐素美／台中報導〕台中港務分公司配合行政院「政府機關及學校節約能源行動計畫」，汰換辦公大樓等室內照明LED燈具換裝，2年來全面汰換2600餘組LED燈具，改善辦公環境照明，並節約能源。

全球氣候變遷及暖化問題已成全球各國關注議題，台中港務分公司配合行政院「政府機關及學校節約能源行動計畫」，去年陸續完成台中港旅客服務中心、信號台等換裝節能燈具1600組，今年接續汰換海港大樓及室內停車場等燈具約1007組。

台中港務分公司表示，LED燈產品屬綠色照明，耗電量為日光燈的1/2，若以傳統燈管每盞80瓦（W）、每天使用8小時計算，去年汰換1600組，可節省186880度電，減少電費約84萬元，相當於可購買1000盞LED平板燈具，約1.5年即可回收成本。

今年續辦更換海港大樓及立體停車場等燈具共計1007組，每年約可節省117530度電，節省電費52萬元。最重要的是LED燈具是將電能轉換為光能，達到最佳光照，加上壽命約為傳統日光燈的10倍，節能回收效益驚人。

台中港務分公司總經理盧展猷表示，站在環境永續發展及善盡企業社會責任的承諾下，將持續推動有效能源管理，落實推動節能減碳政策，為保護環境貢獻一份心力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法