搶救無肛嬰孩 台北慈濟小兒外接團隊隨時出動

2019-08-20 09:42

〔記者翁聿煌／新北報導〕黃小弟日前在婦產科診所一出生，檢查時就被發現無肛門，經診所醫師聯繫台北慈濟醫院，啟動新生兒科外接服務，台北慈濟醫療團隊檢查發現他除了低位無肛症外，尚有隱睪症、左邊腎臟缺失等情況，診斷為VACTERL聯合畸型，緊急由小兒外科主任陳克琦執行無肛症手術治療，術後恢復良好。

陳克琦說，「無肛症」是一種先天性生長發育異常，發生率約4千分之1，少數無肛症患者可在產檢中透過超音波發現胎兒腸道異常，但多數患者仍是在出生後發現。

由於「無肛症」可能合併其他先天性異常，新生兒科醫師會同時評估是否合併VACTERL聯合畸型，VACTERL是6個器官的縮寫，指的分別是「脊椎」、「肛門直腸系統」、「心臟系統」、「氣管食道瘻管」、「腎臟系統」、「肢端系統」等，只要合併有兩種缺陷，就可稱為VACTERL聯合畸型。

以黃小弟為例，他為低位無肛症且合併只有單顆腎臟，可維持泌尿功能；隱睪情況可觀察到半歲，再決定手術與否，因此醫療團隊針對無肛症問題會診陳克琦，緊急執行「後矢狀肛門直腸重建手術」，日後則定期實施「肛門擴張術」，防止黃小弟因肛門狹窄導致排便困難。

台北慈濟醫院自2018年起提供24小時免費「新生兒轉診外接服務」，且每月至少接獲4起像黃小弟般的轉診個案，一旦其他醫療院所有因早產或疾病需要緊急救護的情況，醫護人員便會攜帶急救設備，搭乘救護車前往將新生兒接回，安排妥善治療。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法