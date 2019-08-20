08/20 各報重點新聞一覽

2019-08-20 06:35

自由時報

台灣首例 懷孕3個月肝臟移植順產

台灣首例！身為Ｂ肝帶原者的三十二歲準媽媽，懷孕三個月竟肝指數飆升破千，面臨生死關卡，所幸獲得大愛者捐肝，林口長庚醫院更緊急進行肝臟移植手術，成為國內在孕期中進行肝臟移植、且在術後順利產下寶貝女兒的第一例。

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批准售台F-16V 川普：這是很棒的飛機

美國總統川普十八日表示，總值八十億美元的六十六架F-16V戰機對台軍售案，「我已批准了」，「這是款很棒的飛機，我們深信，（台灣）他們會非常負責任地運用這批F-16」。

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台版長髮公主 15歲女遭囚3年

桃園市三十七歲余姓婦人帶著未成年女兒與四十二歲張男再婚，夫婦倆疑不滿少女不服管教，涉嫌將少女囚禁於透天厝二樓長達三年，僅張男每一、兩週帶食物及生活用品探視，少女十五到十八歲最青春美麗的人生，竟過著猶如奴隸般的日子，形同「現代版長髮公主」；直到去年十月，少女透過窗戶縫隙，垂降變賣零食給鄰居小朋友，用積累的錢向鄰居購得二手手機，利用鄰居WiFi上網抒發情緒，被網友發現報案，少女才重獲自由。

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聯合報

川普批准售台80億美元F-16 近年規模最大軍售

美國總統川普十八日證實，他已經批准售台F-16戰機，並表示這筆軍售案價值八十億美元，「很多錢、很多工作機會」，美方相信台灣在使用上會很負責任。這是一九九二年以來對台首宗戰機軍售案，也是近年來規模最大的對台軍售案。

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違法兼職案 管中閔批監院濫權

台大校長管中閔遭監察院以擔任公職期間替壹週刊寫社論「違法兼職」彈劾，移送公務員懲戒委員會；公懲會昨天言詞辯論，管中閔痛批監察院濫權、調查不符比例原則，「濫權違法做成的彈劾就是政治迫害」。

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中國時報

連鎖超商、咖啡店騎樓9月1日起禁菸

香港反送中風波未熄，民陣昨在維園舉辦集會，促請港府回應5大訴求。民陣早前預料集會人數眾多，會以「流水式」的方式疏導人潮。入夜後人潮並未散去，部分示威者以雷射筆射向港府總部外牆，並高叫「著火」口號。

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川普證實 批准F-16V戰機售台

美國總統川普18日親口證實，他已批准售台66架F-16V戰機，這筆交易價值80億美元（約台幣2507億元），川普強調這將為美國帶來「很多錢、很多工作機會」，他也相信台灣方面會「負責任地」使用這些武器。

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