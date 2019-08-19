中壢慶中元水燈排遶境 金光閃閃大陣仗超吸睛

2019-08-19 23:46

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢區「中元慶典藝術節」19日下午3點至晚上10點舉辦水燈排遶境祈福活動，由內壢庄10個輪值里主辦，號召多達40部藝閣車及10台燈篙車進行遶境、放水燈祈福，規模空前盛大。除了用機械動力吊起的水燈排，中壢仁海宮循著傳統古禮辦理慶讚中元活動，與中壢義消中隊合作，號召100多位義消，以人工拉縴方式立起約3層樓高的水燈排，在車陣中更顯虔誠。

水燈排祈福遶境活動下午1點在中壢仁海宮前集結登場，輪值里水燈排車隊與仁海宮的人力水燈排遶境兵分二路，為好兄弟引路上岸，也祈求桃園市風調雨順、國泰民安；大水燈排拉抬由中壢100多位義消扛水燈排，小水燈排拉抬則由新街國小學童組成，可愛畫面超吸睛，同時代表著文化的向下扎根及傳承。

遶境沿途還有表演團體熱鬧展演，並於長春路、忠孝廣場、中壢夜市、中壢SOGO及仁海宮定點發放造型小豬氣球，民眾趨之若鶩，場面熱鬧，晚上9點抵達大江購物中心前集結展示，金光閃閃大陣仗，吸引民眾圍觀、搶拍照。

市長鄭文燦晚間8點前往中壢SOGO銀河廣場參與遶境活動表示，中壢仁海宮堅持以傳統人工拉縴方式豎起高高的水燈排，十分不簡單，也引領活動進入高潮，同時搭配美麗的彩繪花燈、藝陣表演等，讓參與民眾目不暇給，透過一年一度的放水燈及遶境祈福儀式，希望讓無主孤魂獲得安息，並祈求桃園市更加平安、發展，建設大進步。

客家事務局長何明光、中壢區長吳宏國也預告20日晚上7點至9點30分在中壢仁海宮有封街慶讚晚會，除了邀請曾四度榮獲德國紅點設計獎的桃園在地藝術家游明龍彩繪設計5公尺超大型創意神豬，以及5隻1.5公尺的FRP神豬，由台灣新銳藝術家吳騏彩繪設計，讓傳統慶典活動融入更多創新元素，另集結玖壹壹、官靈芝、林芯儀、草囤囝仔、愛客樂、香蕉哥哥等封街嗨唱，同時有摸彩活動。

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