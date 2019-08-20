高市94處坑洞4人受傷 議員批韓表面功夫禁不起考驗

2019-08-20 00:00

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄連日豪大雨成災，出現94處道路坑洞，造成4名騎士摔車受傷，議員林智鴻批評市長韓國瑜的路平政策破功，只會做表面功夫，其實是禁不起考驗，質疑花錢花錯時間、工法也未提升，他以日本為例，道路刨鋪厚度達20公分，市府刨鋪厚度僅5公分，且應於雨汛期過後刨鋪，才能避免大規模損害。

養工處指出，剛開闢完道路會視交通流量，鋪設10至20公分厚度，後續養護道路才是鋪設5公分厚度，部分道路因基底層承載力不足，如中山及沿海路段因重車輾壓嚴重，會進行道路基底層改良，重新挖除、重新鋪設20公分，且只要氣象預報降雨機率達4成，會要求包商不要施工，且嚴格要求依照SOP執行，確保道路工程品質。

市府自災害應變中心開設8月15日迄今，全市道路出現94處坑洞，包括鳳山行政中心旁光復路二段等，還有鳳山區林森路、苓雅區建國路、家齊路與福德二路75巷口，均有騎士摔車受傷。

另有民眾目擊1名速食店外送人員，騎車行經左營區華夏路，陷入道路坑洞受傷，造成整個外送包翻覆，民眾好心上前幫忙，以警示錐圍起坑洞，避免還有騎士「犁田」摔傷，現場均無警戒標示，總共造成4人受傷，養工處將前往慰問。

養工處表示，今年截至7月底止，已完成195條全路段道路刨鋪工程，總面積209萬平方公尺，加上零星道路刨鋪路段，總計300多條道路，這次出現坑洞路段均是尚未刨鋪路段，目前已加派人力，漏夜趕工修補坑洞。

養工處指出，民眾發現道路坑洞，請立即通報市府，將派員儘速修補，若遇豪大雨也會加派人力巡檢，只要發現會立即修補，也請民眾雨天騎車要小心、放慢速度，保持剎車減速，確保行車安全。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法