桃園「月光團圓音樂宴」開放認桌 金牌主廚領軍端好菜

2019-08-19 23:05

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府客家事務局與財團法人桃園市客家文化基金會合辦「桃園客家文化節」系列活動，從8月底至10月下旬共規劃為期2個多月，以「月光團圓音樂宴」、「客戲巡演」、「老屋系列活動」及「稻草藝術創作大賽」等4大主題、共13場次活動。

其中，活動重頭戲「月光團圓音樂宴」將於9月7日晚上在新屋范姜老屋前廣場設席，由曾獲「金牌好店」、「金牌好禮」的客家主廚簡境宏領軍設計菜色，全宴席皆使用桃園各區域的在地食材烹調，來源安心又吃的道地。每桌以2000元的優惠價格就能享用，全宴開放認桌80桌，率先於19日中午至26日中午開放民線上報名，再於26日下午3點進行抽籤，避免報名秒殺，現場還提供伴手禮，邀民眾揪團歡聚客庄慶中秋。

客家事務局長同時也是桃園市客家文化基金會執行長何明光表示，「客家文化節」邁入第5年，今年客戲巡演，劇式豐富多元，8月底到10月由新樂園劇團、榮興客家採茶劇團、景勝戲劇團、松興戲劇團、偶偶偶劇團、銀河谷音劇團、紙風車劇團、山宛然布袋戲團、火焰蟲客家說演團，在桃園市各區巡演，帶來9場生動演出，無需報名自由入場，共邀民眾一同欣賞好劇。

老屋趣味導覽活動，是今年新增特色活動，選定9月21日在桃園國定古蹟，大溪李騰芳古宅舉行，導覽過程中將精心安排互動遊戲，讓民眾透過活潑的方式，認識客家珍貴的歷史建築特色；老屋音樂會延續去年，老屋古風結合美妙樂音飄揚，今年邀請到客家流行音樂節得獎選手及客語創作歌手，10月6日在平鎮王屋公廳演出，歡迎民眾前來品味客庄美好風情。

另外，為響應環保及客家族群惜福愛物精神，10月19日將在三坑老街，舉辦稻草藝術創作大賽，鼓勵民眾報名參與稻草編織大賽，在體驗客家傳統精神之同時，更能盡情揮灑創意；採5至10人1隊，預計招收40隊，總獎金達6萬5000元，報名參加者，每人皆可獲得客家Q萌公仔ㄚ弟ㄚ妹家族撲克牌一副，老屋系列活動及稻草藝術創作大賽將會陸續開放報名。

活動詳情請至「財團法人桃園市客家文化基金會」官網查詢。

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