科技部哥倫布計畫得主林盈仲 致力縮短木材改良時間

2019-08-19 22:58

［記者劉婉君／台南報導］台灣大學生命科學系暨植物科學所助理教授林盈仲，3年前放棄在美國發展，返台任教，去年獲科技部「年輕學者培育計畫」哥倫布計畫補助，投入樹木生長調控基因的研究，希望未來有助於縮短木材改良時間，6月參加國際森林研究組織聯盟IUFRO兩年一期的林業會議，並獲選為下一屆會議的4位副主席之一。

林盈仲在美國北卡羅來納州立大學取得博士後，原打算留在美國發展，因當時母親身體狀況，以及在異鄉6年，家人不在身邊的漂泊感，他決定返鄉，在台大任教。而哥倫布計畫讓他可以在研究上放手一搏，展現初步成果，在全球最大的林業會議上發表後，獲得國際肯定，澳洲、巴西、西班牙等國，紛紛邀請他前往訪問。

林盈仲表示，樹木的運用很廣泛，不只可以造紙、做家具，近來也被做成生物能源，但樹的一個世代很久，因此樹的研究常需要世代交替，父傳子、子傳孫，而這一代想做，並不代表下一代願意做，因此希望透過分子生物學的方式，能夠使木材改良所需的時間縮短，也能把木材改良得更好，對社會有一些貢獻。

林盈仲和團隊以世界2大重要經濟樹種楊樹和桉樹為對象，研究在木材形成的過程中，基因是如何互相調控，目前已建立木材調控基因系統。

林盈仲說，剛回台灣時，最大的困境就是研究經費不足，當時在美國或中國發展的同期同學，研究經費是自己的10倍以上，直到獲得哥倫布計畫5年的補助，及台大頂尖學生的團隊，讓他在研究領域上更有國際競爭力，「感謝哥倫布計畫讓我留在台灣」。而這幾年來，雖然陸續有美國、中國開出優渥條件來挖角，他說，「雖然國外開出的條件很動人，但我不後悔當初的決定，我會盡全力留在台灣。」

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