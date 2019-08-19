南市拚觀光 23家觀光工廠有如金雞母

2019-08-19 22:11

〔記者楊金城／台南報導〕台南市拚觀光，觀光工廠旅遊市場愈做愈好，全市23家觀光工廠近2年的年營業額總計達6.5億元，比以往年營業額增加超過1億元，帶動消費經濟、觀光市場和就業，一舉三得。

南市經發局與南市觀光工廠發展協會加碼在6月6日至9月17日推出「歡樂玩一夏、摸彩好禮大放送」，刺激遊客消費，至今發出4萬張摸彩券，帶動觀光工廠營業額超過2000萬元，今天第一階段先抽出台南到大阪、台南到香港來回機票各1張及60項觀光工廠優質好物的得主。

台南市在2011年輔導廠商轉型觀光工廠，至今設立全國最多的23家觀光工廠，成為南市拚觀光的1隻「金雞母」。

經發局長郭阿梅說，經發局向經濟部爭取1000多萬元，自2017年起推動台南市觀光工廠產業發展計畫，輔導業者開發多元產品、培育導覽員和對外積極行銷，2年來平均總來客數達135萬人次，年總營業額平均達6.5億元，比以往年營業額增加超過1億元。

經發局整合串連區域小聯盟觀光工廠推出「好吃好玩知識健康路線」、「趣味科技綠色環保路線」、「時尚養生生活品味路線」等8條遊程，廠商也在導覽和行銷上加入AR擴增實境、導覽機器人、實境遊戲，就被稱讚靈活行銷觀光工廠旅遊有創意。

市長黃偉哲也說，觀光工廠經輔導已開花結果，未來市府會持續推動支持。

經發局今天展示觀光工廠產業發展計畫輔導成果，且為加碼的摸彩活動舉行第一階段的抽獎。獎品總數則有機票及五星級住宿等238項。

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