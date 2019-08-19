週二各地持續降雨 不下雨時稍感悶熱

2019-08-19 21:43

〔即時新聞／綜合報導〕明天天氣各地持續不穩定，出現短時強降雨的機率高，尤其中南部出現陣雨或雷雨的時間長；溫度方面明天與今天類似，高溫約28到32度，不下雨的時會稍感悶熱。

據中央氣象局預報，明天（20日）仍在低壓帶環境內，不排除有中尺度低壓在台灣西南方海域生成並接近台灣，使得中南部地區出現較為劇烈的天氣現象，白天以前各地降雨機率高，尤其中南部出現陣雨或雷雨的時間長，有局部大雨或豪雨發生的機率，其他地區午後配合熱力作用，也會有明顯的陣雨或雷雨，晚上之後南部仍有短時強降雨發生機率，至於其他地區的降雨有機會減少下來。溫度方面，各地高溫約28到32度。

空氣品質方面，據環保署空氣品質預報資訊，受降雨洗除作用影響，空氣品質較佳，污染物濃度將視降雨時間及強度而有所變化；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及澎湖以「良好」等級為主，北部及竹苗空品區局部區域短時間可能達「普通」等級；馬祖及金門受中國沿海空氣污染物影響，為「普通」等級。

紫外線方面，除了宜蘭縣、花蓮縣、台東縣及金門縣為過量級的8級紫外線指數；台南市、高雄市為5級的中量級；其餘地區則落在6、7級的高量級。

另外，至於雨究竟什麼時候要停？氣象達人彭啟明指出，還要兩天！因為整個環境位於低壓帶，預計各地都是晴時多雲偶陣雨的天氣型態，星期三開始市高壓增強程度，如果高壓夠強，就能抑制午後雷陣雨的發展。

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