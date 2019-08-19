孝順父親種低矮龍眼樹被笑 12年後大豐收還賺到史上高價

2019-08-19 22:09

〔記者陳冠備／彰化報導〕高大的龍眼樹，常有農民用來展示種植成果，彰化縣社頭鄉農民劉克貌卻認為龍眼樹越高，越難採收，只會增加父親採收時危險，竟然趁父親出國時，把10公尺高的龍眼樹砍到剩2米高，產量因此大減4成，種植矮龍眼樹遭附近農民取笑，父親也不諒解，但今年荔枝椿象侵襲嚴重，龍眼都被吃光，劉克貌的矮龍眼樹反而防治得宜，維持7成5產量，市場上每台斤賣到150元，意外賺到史上高價。

受氣候與荔枝椿象影響，今年龍眼產量大短缺，傳統市場賣到每台斤150元，讓民眾大喊「吃不起」，根據農委會網站農產品交易市場行情顯示，今年8月龍眼產量約16萬1千多公斤，比去年同時108萬多公斤，短少8成5以上，每公斤平均價格也從44元，高漲至163元，上週中元普度，每公斤交易價喊至188元，換算每台斤乘以0.6約113元，創下龍眼拍賣史上高價。

但這波高價，令很多農民看得到賺不到，也想效彷劉克貌把龍眼樹砍矮，社頭鄉農會總幹事蕭浚二今日前往果園訪視，對其矮化管理方式感到佩服。

對此劉克貌說，真是無心插柳！他表示，這些龍眼樹樹齡超過5、60年，都長到4層樓高，每次看父親爬高採收時都捏一把冷汗，當時社頭農會就有在推廣矮化管理，但無農民願意嘗試，直到12年前有一天，父親不慎從樹上摔下，住院許久，才令他下定決心，要把全部的龍眼樹砍矮至2公尺高，可是父親不捨，只好安排他出國一個禮拜，再趁機把這些樹「砍掉重練」。

父親回國後看到傻眼，日後卻讚不絕口！劉克貌說，高龍眼樹每株一年產量約500台斤，矮化後剩300台斤，但進入產季，採收高龍眼樹最少需3個人配合，1小時只能採50台斤，矮化後，只要2個人，1小時能採150台斤，效能多3倍，節省僱工費用而且爸爸不用再爬高了，彎下腰就能採龍眼，即使現年82歲了，仍是快樂農夫。

劉克貌也說，果樹矮化需勤疏枝，類似疏果原理，這樣整株樹的營養就能集中，因此才能產出又大又Q彈的龍眼，今年荔枝椿象侵襲嚴重，主因是很多龍眼樹太高，噴不到藥，龍眼都被吃光光，矮化果樹高度「剛剛好」，噴不死的還可以直接用手抓，所以他們還能維持7成5產量，加上龍眼習性，一年盛產，一年減產習性，今年產地價每台斤能賣到70元，可說是前所未有，很意外也很幸運。

社頭鄉農會總幹事蕭浚二表示，往年龍眼產地價每斤約2、30元，今年來到70元，品質好者，市場可賣到150元以上，幾乎是創下歷史高價，主因是受荔枝椿象侵襲，還有在2、3月遇到暖冬，導致龍眼開花期時難以授粉，但劉家果園因果樹矮化，根莖仍可維持水分，進入產季而不受影響，未來將加強推廣龍眼樹矮化，以保障產品品質與農民安全。

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