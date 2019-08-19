醫病》睡半小時就起來尿尿 驚見400CC排不出

2019-08-19 21:39

〔記者王捷／台南報導〕近來門診一位60多歲男性病人林伯伯，表情疲倦及不舒服，自述每晚都睡不好，半小時就要起來上廁所，安南醫院泌尿科醫師林育緯認為，應該是攝護腺出問題，做了膀胱餘尿超音波跟尿液檢查，才發現膀胱餘尿超過400CC，林育緯說，到40歲以上男性若開始有以上解尿不順的症狀，需及早至泌尿科檢查與治療，如果長期沒有改善，可能會導致腎衰竭。

林伯伯今年按壓著下腹部走進安南醫院，他說表示，明明睡前上了廁所，但晚上不到半小時就起來尿尿，幾天來都一直很想尿尿，尿尿不會痛但是都尿一點點，覺得尿尿越來越困難。

林育緯跟林伯伯說明應該是攝護腺出問題，要做膀胱餘尿超音波跟尿液檢查，檢查後發現膀胱餘尿超過400CC。林育緯說，肥大的攝護腺相對於膀胱，好比是塞子相對於浴缸，當塞子把浴缸堵死，浴缸的水當然不能有效排空，因此對於泌尿科醫師，及時的把塞子打通，才不會造成膀胱的受損與引起其他上泌尿道的病變。

林育緯建議，若是攝護腺肥大，導致尿道受到擠壓，但接受藥物治療效果不佳，內視鏡攝護腺刮除手術是首要考量，目前安南醫院除了有傳統電刀刮除手術，更引進銩雷射與多波光雷射攝護腺切割手術，比起傳統手術傷口更小、出血量更少，且手術時間更快切除的更乾淨。

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