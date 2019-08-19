求子12年試管、人工都做遍 中醫治療4個月成功產子

2019-08-19 20:35

〔記者王捷／台南報導〕陳太太和先生30歲結婚，但結婚12年來不管做了人工授孕、試管嬰兒，陳妻忍受取卵、打針的辛酸，但仍失敗告終，經濟也是沉重的負擔。夫婦抱著最後的嘗試，到台南市立醫院中醫部主任張烱宏醫師，經過4個月治療，12年來第一次月經延遲，經驗孕為陽性，懷孕過程持續中醫安胎，於今年6月底產下一個健康的男寶寶。

陳妻與先生結婚以後，以為生孩子是再簡單不過的事，但12年來卻沒有「好孕氣」，期間求診無數中西醫，每次西醫檢查，夫妻兩人的精、卵都正常，但就是無法懷孕，西醫婦產科醫師建議人工或試管，可惜嘗試多次卻每每換來無情的打擊，受盡身心折磨，親朋好友的關愛也是無形的壓力。

後來夫妻經過介紹來到市立醫院，張烱宏醫師認為，臨床上常遇到相似的狀況，不孕夫妻接受一定範圍的檢查評估後，仍找不到特定病因，而被歸類為不明原因的不孕。但找不到原因，並非代表正常。

張烱宏醫師和王淑秋醫師，花了兩個多星期研究陳太太12年來一大疊的中西醫病歷與基礎體溫，除發現陳太太卵巢退化外，還發現她的基礎體溫，黃體期未達36.7度，這可能是造成不孕的原因，據中醫理論診斷為痰濕和寒痹瘀阻所致，除了給予利濕化痰、溫經化瘀中藥外，並於三陰交、豐隆穴針灸，持續治療4個月後，基礎體溫高溫期超過16天，於今年6月底產下一個健康的男寶寶。

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