單親媽媽守護者！暖心里長幫賣米、找水電師傅

2019-08-19 22:53

〔記者蔡宗勳／朴子報導〕嘉義縣朴子市文化里里長楊石旭，一向是弱勢里民強力守護者，最近又幫單親媽媽賣米改善家計，也幫單親媽媽找水電師傅修理燈具，暖心舉動實在足甘心，而且帶動許多人跟著行善，將小愛匯聚成大愛。

家住朴子市的顏姓單親媽媽因脊椎曾開過兩次大刀，謀職不易，而且兩個小孩就讀大學，經濟壓力很大，但顏婦為母則強，擔任「米堤米」的直鎖員，逆境中生存的毅力讓朴子市羅眼科醫師娘蔡忻樺與文化里里長楊石旭相當感動，主動協助顏婦「賣米」，迴響熱烈，光楊石旭半個月就透過臉書賣出近兩千包5公斤裝「米堤米」。

楊石旭強調，這其中逾三成因覺得產品很優的回購戶，也有不少人認購再分送養護機購，其中從事土木工程的「金勝師」黃金勝，就一口氣買了50包「米堤米」，用行動幫忙顏婦，也讓機構受惠，與「金勝師」同樣義行的還有多人。

一位租屋文化里的低收入戶單親媽媽，家中的燈具壞了10多天，為了省錢自行修理卻修不好，找上里長楊石旭幫忙，楊石旭今天下午找了一名水電師傅幫忙，水電師傅花了半個小時全部搞定，得知婦人的處境，一毛不取。

這名單親媽媽育有2名子女，都就學中，媽媽則幫人看管、清掃家務，薪水不高，是公所列冊有案的低收入戶，因為家裡經濟拮据，為了省錢所以才想自己修理，結果怎麼修都修不好，最後才找里長幫忙，非常感謝里長的熱心及水電師傅的愛心。

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