沒有露餡哦！ 樂山教養院生開心烘烤蛋黃酥

2019-08-19 20:58

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市家長志工教育成長協會一群熱心的烘焙老師呂明珊、何碧秋，過去一年每個月一次至八里樂山教養院，教導院生們製作麵包、蛋糕、點心等，院生們學得不亦樂乎，因應中秋節，協會理事長何若萍張羅食材，今天帶17位院生們至烘焙教室烘烤美味的蛋黃酥。

「先將奶油酥皮來回多次擀平後，放在手掌心，再放上包蛋黃的紅豆餡，將外皮拉上來慢慢地包起來…」烘焙老師呂明珊教樂山療養院院生手工製作蛋黃酥，26歲的小靖開心地說：「我終於完成一顆了，沒有露餡哦！」

樂山教養院院長張嘉芳表示，非常感謝新北市家長志工教育成長協會以及熱心企業的協助，院生雖然學習較為緩慢，但一個口令一個動作，1年來共有17位院生學會擀麵、捏塑、包餡等烘焙技巧，院生看到自己做的蛋黃酥，烘烤出來呈現金黃色、散發香噴噴的味道，都覺得很有成就感。

新北市家長志工教育成長協會表示，感謝桃園龜山的銓球食品機械公司提供烘焙教室、佰業達公司執行長王昭文募集材料，糕餅公會理事呂漢智也請烘焙師傅幫忙，一起協助院生完成，並將1500顆蛋黃酥帶回八里，分送給每位院生嘗鮮。

新北市政府社會局長張錦麗也前往鼓勵，並與院生們一起手作蛋黃酥，提前祝院生中秋節快樂。

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