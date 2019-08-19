高屏溪溪水超過高屏堰頂…仍由南化水庫支援高雄用水

2019-08-19 20:10

〔記者洪臣宏／高雄報導〕10餘天來雨勢不斷，高屏溪溪水位超過高屏攔河堰橡皮壩堰頂，水利署南區水資源局（南水局）指出，高屏溪濁度雖然已經下降，但南化水庫滿庫溢流，且為節省高屏堰動力成本支出，仍透過南化聯通管每天支援高雄地區，用水無虞。

高屏溪原水濁度於10日飆高到3萬2千NTU，高屏堰取水量一度減為每日35萬噸，不足水量由南化高屏聯通管每日支援48萬噸及南水局新建置伏流水每日支援9萬噸，其餘由自來水公司備援水源供應。

高屏溪濁度今天已經降至3千5百NTU，不過水位仍有17.3公尺。南水局副局長鄒漢貴指出，高屏堰堰頂為16公尺，一旦水位超過16.7公尺，就會將橡皮壩放氣，所以目前水面上看不到橡皮壩。

雖然高屏溪水豐沛，但高屏堰目前仍機動抽水30餘萬噸，大多由南化聯通管支援高雄地區每天47至50萬噸，鄒漢貴說，由於南化水庫滿庫溢流，因而優先採用聯通管輸水，可節省高屏堰動力成本支出，且澄清湖也接近滿水位，水源充沛。

南水局指出，7日至19日止，曾文水庫總累積雨量942毫米、總入流量約4.98億立方公尺、總放水量4.79億立方公尺及沖淤量約23萬立方公尺，牡丹水庫總累積雨量218.3毫米、總入流量1588萬立方公尺、總放水量1266萬立方公尺及沖淤量約1萬立方公尺，幾乎把這波雨水都排放掉。

鄒漢貴說，目前山區集水區的水還很多，曾文及牡丹水庫必須持續調節性放水，除了需調蓄滯洪空間，也會注意保持高水位以待枯水期用水需求。

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