蘆洲南北側農業區「種滿」鐵皮屋 都計公開展覽

2019-08-19 20:40

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市蘆洲區近年蓬勃發展，高樓大廈林立，但南側及北側農業區廢耕嚴重，「種滿」鐵皮違章工廠，影響地區發展，市府城鄉發展局啟動都市計畫通盤檢討，即日起辦理公開展覽，將於8月29日及9月5日在蘆洲區公所舉辦說明會。

城鄉局長黃一平表示，蘆南、蘆北農業區面積共157公頃，現況廢耕嚴重，都市計畫與現況發展不符，未來將以大眾運輸發展為導向規劃，在捷運場站周邊配置住宅區及商業區，並留設15處以上公園、綠地，針對地區就醫、就學、停車、里民活動等需求，劃設公共設施用地，打造優質的生活環境。

黃一平說，考量現有產業發展，規劃產業專用區及批發兼零售市場用地，供目前工廠及大台北農產品集貨場使用，配合捷運環狀線南北環段計畫，留設捷運出入口及機廠所需空間，區內涉及古蹟及重要信仰中心，將留設保存區。

全區將以區段徵收開發，但多數地主不滿區徵僅能分回40％土地，要求辦理市地重劃，將分回比率提高至55％，為此地主組成自救會抗爭，已有2000多人連署。

城鄉局都市計畫科長楊恩捷表示，中央規定農業區變更為可建築用地，一律採區段徵收方式開發，未來都市計畫經新北市及內政部都市計畫委員會審議通過後，將由市府地政局辦理區段徵收作業。公開展覽期間民眾針對草案內容有意見，皆可提出書面陳情，將提報委員會審議，納入規劃參考。

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