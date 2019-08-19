下班注意！ 氣象局發10縣市大雨特報 台中防豪雨

2019-08-19 18:25

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局今（19日）下午5點40分，針對11縣市發布豪雨、大雨特報，提醒民眾外出要記得攜帶雨具。

大雨特報範圍包含新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、南投縣、高雄市、屏東縣與宜蘭縣；台中市則是發布豪雨特報。

氣象局表示，受到低壓帶影響，易有短時強降雨，今日台中市有局部大雨或豪雨，新竹以南至彰化、南投、高雄、屏東地區及新北、桃園、宜蘭山區有局部大雨發生的機率，提醒民眾注意雷擊及強陣風；連日降雨，山區請防範坍方及落石。

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