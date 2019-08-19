低頭族小心！ 手麻無力又頸痛 原來是…

2019-08-19 20:33

〔記者謝介裕／南投報導〕人手一機的時代到來，南投縣從2015年起，全縣169所國中小之中，各校學生近視人數至少都有1人以上，迄今「無近視」的學校依舊掛蛋，且除了眼睛乾澀等後遺症以外，連罹患「簡訊頸」文明病的人，也有愈來愈多又年輕化的趨勢，令低頭族大意不得﹗

支援衛福部南投醫院的台北市立萬芳醫院神經外科醫師蔡佳勳指出，最近收治一位年約30歲的陳姓職業婦女，因上班期間大部分使用電腦處理業務，下班回家跟同事或朋友聯絡使用手機Line簡訊互動，睡前還會躺在床上低頭追劇，結果開始出現手麻、頭痛、頸部疼痛，甚至雙手連拿杯子喝水的氣力也沒有，原以為是新陳代謝或血液循環出現問題，經南投診治後，也才驚覺罹患「簡訊頸」，經治療及改善使用手機等3C產品的時間後，目前已恢復健康。

據南投醫院資料顯示，近半年來，有許多粉領族、職業婦女上門求診，年齡層從25歲至55歲不等，共同病灶則是肩頸酸痛，原因乃是動輒長達數小時低著頭、弓著身體划手機所造成的，醫學界遂以「簡訊頸」稱之。

南投醫院院長洪弘昌表示，據美國醫界研究，長時間維持頸椎向下彎曲低頭收發簡訊，如果低頭彎曲的程度達60度以上，頸部承受的重量約27公斤，即5包家庭式白米包裝的重量，不只造成頸部肌肉疲勞、韌帶拉傷，同時也可能引起頸部退化性關節炎、頸椎間盤突出合併脊髓壓迫等併發症。

以陳姓職業婦女而言，因症狀不算嚴重，經適當的止痛藥物及復健治療後，目前雙手已恢復氣力，且不再有麻木感，不過，若出現胸腹部麻木疼痛、大小便失禁等較嚴重症狀時，便可能需透過手術才能治癒或減緩不適感。

常言道：「預防勝於治療」，醫師建議民眾在日常生活中，應每隔15分鐘做頸椎舒緩運動，透過頭部前趨後仰，左右旋轉，幫助頸部肌肉舒展，且使用3C產品時，也應隨時注意自己的姿勢，除了維持正確坐姿及站姿以外，也應避免同一姿勢超過20分鐘，才是避免「簡訊頸」找上門的保健之道。

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