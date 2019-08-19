「媽媽的話」是未來優勢 教育部帶200多名新住民學生溯根

2019-08-19 20:22

〔記者林曉雲／台北報導〕「媽媽的話」是未來優勢，教育部帶新住民學生回媽媽娘家、舉辦「新住民子女溯根活動」，近3年已有224人參與，新住民學生回到父母親原生國家，體驗文化、社會、經濟與產業等發展，學習多元文化與尊重文化差異，拓展國際視野。參加的學生表示，學習爸媽的母語優勢，讓未來的發展更寬廣。

國教署今年補助11組學校辦理「108年度新住民子女溯根活動」。其中，國立澎湖高級海事水產職業學校、國立旗山高級農工職業學校及國立東港高級海事水產職業學校，於8月初由國立高雄科技大學副校長俞克維及澎湖海事校長謝旻淵陪同，帶領新住民子女學生一起前往印尼進行返鄉溯根。

教育部國教署組長蔡志明表示，溯根活動106年度共補助9組家庭組與6組團體組共61人，107年度補助6組家庭處與12組團體組共78人，108年度補助11組團體組共68人，近3年已有224人參與。

新住民學生們走訪雅加達獨立廣場、印尼國家博物館、雅加達大教堂等，了解父母原生國家的宗教特色及歷史文化意義，也前往印尼縮影公園，瞭解印尼島嶼及居民的分布、生活概況、服飾與建築等人文風情與當地多元文化的差異性。

產業參訪則前往福爾摩沙技術中心、福爾摩沙鍛造場等，實地走訪台商設籍公司，學生藉此了解企業在地營運的知識經驗，並對印尼的國際職場環境有基本認識。

旗山農工柯同學表示，台商創辦的福爾摩沙技術中心，特地從台灣找來專業教師開辦職訓課程，藉此培育當地人才考取職業技術士執照，也充實自身所需專業技術人力，看到台商開拓海外市場的用心與努力。東港海事廖同學則說，在福爾摩沙鍛造廠看到從工廠配備車床、模具到鍛造煉製流程，也看到台商對印尼產業需求發展的掌握程度。

澎湖海事許同學說，學校一直鼓勵大家善用爸媽母語的優勢，提升自己多元語文能力，作為未來進入職場的重要優勢，他不排除未來到父母的原生國家發展，讓自己的道路更寬廣。

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