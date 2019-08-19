妙齡女用痘痘貼想遮醜 竟惡化成囊腫型青春痘

2019-08-19 19:51

〔記者林惠琴／台北報導〕一名21歲女性從國中開始長青春痘，近期天氣悶熱加上熬夜、睡眠品質不佳，下巴、兩頰痘況更嚴重，因為「面子」問題選擇痘痘貼遮掩，不料竟然演變成重度的囊腫型青春痘。醫師提醒，若青春痘尚未破掉，使用痘痘貼恐會更惡化，應該要等青春痘破掉後再用，以免適得其反。

趙昭明皮膚科診所院長趙昭明表示，痘痘貼主要用於隔離外在髒汙、吸附傷口分泌物，是具有防曬與遮瑕的人工敷料，通常適用有傷口、已流出組織液的青春痘。

趙昭明提醒，若將痘痘貼用於尚未破掉的青春痘，不只無法吸附毛孔裡的髒汙，反而會蓋住、封閉粉刺，導致毛孔阻塞更嚴重；對於看不見膿頭的丘疹型或囊腫型青春痘，皮膚深處可能已在發炎，再用痘痘貼悶住、不透氣，也會讓症狀惡化。

趙昭明指出，青春痘大致上可分為三種等級，輕度是黑、白頭粉刺，尚未發炎，摸起來有紅腫現象則是屬於發炎反應，包含中度的丘疹型、重度的囊腫型，建議中度以上應就醫搭配藥物治療。

趙昭明也提醒，預防青春痘應避免食用甜食、油炸物，以免增加皮脂腺分泌，也不要晚睡、熬夜，否則容易造成荷爾蒙失調；萬一已冒出青春痘，千萬不要擠，早、晚可用洗面乳與清水洗臉，只是由於皮膚正在發炎，不要太用力搓揉、擠壓，並注意防曬，防止色素沉積。

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